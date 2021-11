Molnupiravir; oportunidad para voltear la mesa a Covid: Báez-Villaseñor

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Primitivo Olvera habló con el Dr. Javier Báez-Villaseñor, director Médico Asociado de Virología en Merck, Sharp & Dohme Corp. México acerca de la aprobación del molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra el Covid-19 elaborado por el laboratorio estadunidense Merck.

Báez-Villaseñor, calificó este tratamiento como una posibilidad para empezar a controlar la pandemia y explicó que sería el primer tratamiento oral ambulatorio. De igual manera, explicó que actualmente, los únicos tratamientos funcionales se tienen que realizar dentro de un hospital.

De acuerdo con el medio estadunidense The New York Times, cada tratamiento tendrá un costo aproximado de 700 dólares, es decir, unos 14 mil 500 pesos, sin embargo, ese precio no es final.