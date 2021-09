Regreso a clases no es voluntario: Marco Fernández

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Marco Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y coordinador del programa anticorrupción y educación de México Evalúa, destacó que el regreso a clases presenciales ha tenido un balance desigual ya que en algunas zonas se realizó un regreso más ordenado y con protocolos más ordenados mientras que en otros lugares había incertidumbre incluso por la disponibilidad del agua.

Consideró que las siguientes semanas serán cruciales para resolver algunas situaciones que han sido improvisadas por parte del gobierno para este inicio del ciclo escolar.

Dijo que se realizará una evaluación para analizar de qué tamaño es el problema del aprendizaje en los jóvenes, sin embargo, descalificó la falta de propuestas por parte del gobernó en cuanto para medir la necesidad de aprendizaje que tienen los alumnos.

De igual manera, consideró que este regreso a clases no es voluntario, ya que si los docentes no se presentaban recibirían una sanción económica e incluso podrían ser despedidos. Por otro lado, los alumnos no tendrían la oportunidad de tener una retroalimentación por parte de un docente si decidían no asistir a clases y tomar clases en línea.

Por último, consideró como un reto las formas en que las escuelas asumirán los posibles contagios que se pueden presentar sin descuidar la parte educativa.