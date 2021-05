Acusaciones en Nuevo Léon son estrategias de campaña: Leonardo Valdés

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Leonardo Valdés, ex presidente del Instituto Nacional Electoral, recordó que no es la primera vez que se realizan este tipo de acciones a través de dependencias de gobierno.

De igual manera, consideró que estas acusaciones parecen estrategias de campaña ya que la candidata del partido del presidente López Obrador va muy atrás en la carrera por gubernatura del estado.

Leonardo Valdés aseguró que estas acusaciones deben de ser investigadas y recordó que es trabajo del INE realizar una fiscalización con respecto a las presuntas aportaciones indebidas para posteriormente recurrir a una sanción.

También comparó las actuales promesas de campaña con las realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales no violaban ningún tipo de ley electoral. De igual manera, consideró que el presidente debería de ser sancionado por violaciones a la normativa electoral ya que los funcionarios están obligados a no intervenir en elecciones electorales y a no usar recursos públicos para dar una opinión al respecto.