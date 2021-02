Puro circo de AMLO: Marko Cortés

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el líder del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca distraer la atención pública de los problemas ocasionados por el gobierno morenista y por las pérdidas millonarias que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Consideró que López Obrador esta incomodo con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que está buscando desprestigiar a la oposición y al gobernador que no ha doblado frente a las amenazas del gobierno.

La Fiscalía General de la República solicitó este martes a la Cámara de Diputados el desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En respuesta, también por redes, el gobernador reclamó que “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, aseguró.