Las vacunas no están a la venta de manera comercial: Xavier Tello

La vacuna no se puede comprar, no están a la venta en ninguna parte del mundo, ni del planeta de manera comercial, así lo señaló el especialista en temas de salud, Xavier Tello en entrevista para “Así las Cosas” con Primitivo Olvera.

El doctor Tello afirmó que las únicas firmas que tienen la autorización de distribución por emergencia, son Pfizer-BioNTech y Moderna; pero no para su comercialización, pues independientemente de ello, están fabricando con una enorme demanda; es decir no está haciendo presentaciones comerciales, y no lo harán dentro de muchos meses, cuando la emergencia haya pasado. Por lo que aseguró que en este momento nadie puede vender la vacuna contra COVID-19.

En el caso del gobierno de Estados Unidos, detalló que hizo un plan logístico para abarcar con velocidad la vacunación incluyendo aseguradoras y utilizando a farmacias comerciales, no para la venta, sino solo para la aplicación de la vacuna. Su venta no es viable ni de comercialización libre. Y reiteró que las vacunas no están a la venta en el planeta de manera comercial.

En el caso de México afirmó que el apoyo logístico puede ser de gran ayuda para permear en todo el país, y quitarían parte de la carga logística al gobierno federal haciendo la aplicación más expedita, pues hasta el momento solo se tiene conocimiento de 300 personas capacitadas para la aplicación.

Con una meta de aplicación de entre 3 mil y 4 mil vacunas diarias, el especialista señala que al momento de tener mayor volumen tendría un cuello de botella sino se toma el apoyo de farmacias y hospitales privados, y aunque la vacuna es gratuita, el costo por aplicación puede ser manejado.

En lo que respecta a tener vacunas comercializables dijo que primero deben cumplir con los protocolos, la aprobación de las entidades regulatorias y posteriormente su autorización de venta. Actualmente dijo solo hay dos fabricantes en el mundo occidental, una de China, que no es la de CanSino y Rusia que se dio solo su permiso son las que existen, las demás se encuentran aún en fase 3.

No obstante señaló que en el momento que tengan autorización de registro sanitario no se necesitará el permiso de nadie, ni del gobierno para comprarla.