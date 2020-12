AMLO miente: Elizabeth Zagal

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” Elizabeth Zagal, Jefa de Enfermeras de Urgencias del INER destacó que la segunda oleada de casos confirmados por Covid-19 es peor que la anterior ya que siguen en aumento los casos y las muertes por la enfermedad.

Aseguró que la pandemia se les fue de las manos a las autoridades ya que no han querido tomar regulaciones más estrictas para hacer cumplir las medidas de salud necesarias. De igual manera, mencionó que los mexicanos se hartaron de estar confinados y que piensan que se les está engañando con esta nueva enfermedad ya que no quieren tomar medidas ni cooperar, incluso las autoridades ya no se lo están tomando en serio.

Zagal también aseguró que el permiso otorgado para participar en el Buen Fin de este año, fue un error muy grave y que en diciembre se verá un aumento de casos.

También dijo que el gobierno está mintiendo sobre la ocupación hospitalaria, ya que muchos hospitales están saturados, no están al 70% de ocupación como lo dicen las autoridades. Dijo que los miembros del Sistema de Salud se sienten abandonados por el gobierno, ya que no se han preocupado por ir a ver los hospitales ni por saber qué tipo de insumos hacen falta.