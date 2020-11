Trump con posibilidad de volver y validar su victoria: Antonio Solá

La elección fue Donald Trump vs Donald Trump, el presidente fue soberbio al no haber escuchado a su equipo, eso lo llevó a la derrota, sin embargo tiene la posibilidad de volver y validar su victoria, pues 70 millones de votos no son para dejarse en el olvido, afirma el especialista en comunicación política, Antonio Solá.

En entrevista con Carlos Loret, el especialista señaló que en 2016 fue Hillary quien perdió la elección, Trump fue buen candidato en ese entonces cuando su carácter soberbio gustó y ganó esa América profunda que ahora le ha respaldado con 70 millones de votos.

Advirtió que el modelo disruptivo de Trump, como pasó y pasará en las campañas de contraste fue bueno, ayudan a fortalecer la democracia para que los electores puedan decidir; su modelo no está acabado y en unos años más puede haber alguien igual en Estados Unidos y en otros países. El propio Trump tiene la posibilidad de volver y validar su victoria, 70 millones no son para tenerlo olvidado.

Reconoce que Donald Trump le habla al agravio de tantos, tal como los hay en México o España, aunque no negó que “es un patán con boca en twitter, lo mejor que le pudo pasar a los norteamericanos es que no gane”.

Sin embargo afirmó que ahora dependerá de Biden y Kamala cerrar las diferencias pues no es lo mismo los agraviados, que quienes viven en Nueva York.

Finalmente, ante la falta de felicitación de AMLO a Biden, señaló “Me parece un insulto a la democracia de aquel país”. concluyó.