Salen personas del gabinete, pero la política permanece: Carlos Bravo

El analista e investigador, Carlos Bravo Regidor dijo que las salidas del gabinete por la forma en que ese están presentando parecen irrelevantes y dan señales de que el gobierno no está funcionando.

A pesar de que las cosas vayan mal y las renuncias se fundamenten, las cosas no cambian, dijo pues “las personas no importan, el presidente no concibe a sus colaboradores como capaces de decidir, sino solo hacer lo que les diga, cambia la persona pero permanece la política”.

Las cosas están mal y de malas, señaló “la forma en que está respondiendo el presidente es porque hay una bronca interna” y advirtió los “raspones” que le puso al ex titular del INDEP de quien el mandatario dijo que renunció porque “no aguantó”.

El analista advirtió que el e residente está en negación de la realidad, ignora el contenido de las críticas. No se mete con los límites fácticos, es de un pragmatismo selectivo y concibe la ley como un instrumento para defenderse de alguien que quiere hacer un cambio radical.