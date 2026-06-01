Protesta CNTE en CDMX deja un lesionado; autoridades niegan uso de gas y balas de goma

Momentos de tensión se registraron este 1 de junio de 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, una de las zonas resguardadas por autoridades capitalinas durante las movilizaciones realizadas este día.

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De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, algunos participantes realizaron acciones para retirar las estructuras de protección instaladas en el perímetro, además de lanzar cohetones durante el desarrollo de la protesta.

Como consecuencia de estos hechos, una persona resultó lesionada. Las autoridades precisaron que el afectado fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las heridas ni sobre posibles detenciones relacionadas con el incidente.

Protesta de la CNTE en CDMX deja un lesionado. SSC Ampliar

¿Qué ocurrió durante la protesta en el Centro Histórico?

La movilización avanzó por diversas calles del primer cuadro de la capital mexicana. Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de participantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas por las autoridades para proteger inmuebles públicos y monumentos históricos.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad, particularmente en la zona de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.

Según el reporte oficial de la SSC, durante estas acciones también fueron lanzados cohetones, uno de los cuales habría provocado lesiones a uno de los participantes de la movilización.

Las autoridades señalaron que el herido abandonó el lugar y fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Los petardos quedaron tirados en la calle. SSC Ampliar

SSC aclara que policías no utilizaron gas ni balas de goma

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una tarjeta informativa para precisar el actuar de los elementos desplegados durante la marcha.

La dependencia aseguró que el personal policial únicamente portaba equipo de protección corporal, incluyendo casco, escudo, coderas y rodilleras. Asimismo, algunos uniformados llevaban extintores como parte de los protocolos de actuación para atender posibles emergencias.

La SSC enfatizó que durante el operativo no se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, petardos ni otro tipo de artefactos de dispersión.

La aclaración surge luego de que en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre el supuesto uso de materiales antidisturbios por parte de la policía capitalina.