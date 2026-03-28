Cierran galería en CDMX tras pintas antisemitas y protestas contra artista israelí

La escena cultural de la Ciudad de México se vio sacudida por el cierre anticipado de una exposición tras una serie de incidentes que escalaron rápidamente de críticas en redes sociales a protestas físicas y actos vandálicos.

El artista israelí Amir Fattal, quien presentaba su obra en la galería König Galerie, ubicada en la colonia Condesa, decidió suspender la muestra por motivos de seguridad, luego de que el ambiente se volviera hostil tanto dentro como fuera del recinto.

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¿Qué fue exactamente lo que pasó?

La muestra titulada I’m Just Here For The Pool se exhibía desde el 3 de febrero y estaba programada para concluir el 1 de abril. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos días.

Fattal, quien pasa temporadas en México desde hace varios años, aseguró que su trabajo no tiene contenido político, pero aun así fue blanco de críticas y ataques que, según él, se enfocaron en su identidad.

Del ruido digital a la protesta en la calle

El conflicto comenzó con una oleada de comentarios negativos en redes sociales, que pronto se trasladó al espacio físico.

Un primer grupo de manifestantes se presentó frente a la galería días antes del cierre. La situación fue contenida por autoridades, aunque el artista tuvo que salir escoltado. Días después, un segundo grupo regresó, elevando la tensión y dejando en evidencia que el caso había escalado más allá de una protesta aislada.

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Pintadas, símbolos y mensajes de odio

Durante la noche más crítica, la fachada de la galería fue intervenida con pintadas que incluyeron símbolos como esvásticas, estrellas de David y mensajes acusatorios como “Aquí hay terroristas”.

Además, se reportaron actos de intimidación hacia personas dentro del recinto, lo que terminó por detonar la decisión de cerrar el espacio de forma anticipada.

Señalamientos por falta de respuesta

Uno de los puntos más delicados del caso fue la presunta ausencia de apoyo oportuno.

De acuerdo con el equipo de la galería, solicitaron ayuda durante horas sin obtener respuesta inmediata, luego de que elementos de seguridad se retiraran tras un primer contacto con los manifestantes.

La denuncia de Fattal

Fattal sostiene que lo ocurrido no responde a su obra, sino a su origen. Hasta el momento, no ha presentado una denuncia formal, aunque ha documentado los hechos en redes sociales.

El caso reabre una discusión más amplia sobre los límites de la protesta, la seguridad de los espacios culturales y los discursos de odio en contextos internacionales que impactan lo local.



