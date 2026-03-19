Cateo en finca del Mayo Zambada en Sinaloa: quién es Mónica Zambada y qué pasó realmente durante el operativo

Cateo en finca del Mayo Zambada en Sinaloa: quién es Mónica Zambada, qué encontraron y por qué la liberaron tras operativo militar

Operativo en Culiacán: irrupción aérea y terrestre en zona ligada al Mayo Zambada

Un fuerte despliegue de fuerzas federales sacudió la madrugada en el sur de Culiacán, Sinaloa. Elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y apoyo aéreo con helicópteros artillados ejecutaron un cateo en una finca ubicada en la comunidad de El Álamo, sindicatura de El Salado, zona identificada por autoridades como parte del entorno operativo de la familia de Ismael “El Mayo” Zambada.

El operativo arrancó cerca de las 4:00 de la mañana, con sobrevuelos, bloqueos y la irrupción directa en varios inmuebles. El punto central fue una propiedad presuntamente vinculada al histórico líder del Cártel de Sinaloa, donde las fuerzas federales aseguraron el perímetro durante varias horas.

Mónica Zambada: el nombre clave que apareció en el cateo

Durante la intervención, uno de los nombres que encendió las alertas fue el de Mónica Zambada Niebla, identificada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque mantiene un perfil bajo y sin exposición pública constante, su cercanía directa con el núcleo familiar la coloca dentro del radar de las autoridades.

De acuerdo con reportes no oficiales, trascendió que Mónica Zambada fue retenida en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias. Sin embargo, de acuerdo con estas versiones, no fue formalmente detenida y terminó siendo liberada horas después, tras ser interrogada por las autoridades federales.

La ausencia de cargos en su contra sugiere que, al menos por ahora, no existen elementos suficientes para proceder legalmente, aunque su nombre continúa dentro de líneas de investigación relacionadas con la estructura del grupo criminal.

Qué aseguraron en la finca del Mayo Zambada

El cateo dejó como resultado el aseguramiento de diversos bienes que ahora forman parte de las investigaciones en curso. Aunque la versión oficial no especifica qué bienes fueron asegurados, han afirmado:

Aseguramiento del inmueble

Levantamiento de evidencia

Todo el material quedó bajo resguardo de autoridades federales, que buscan reconstruir posibles redes financieras, logísticas y de operación vinculadas al grupo.

Detenciones y liberaciones: lo que se sabe hasta ahora

Reportes preliminares apuntan hacia la detención de al menos un hombre presuntamente ligado al entorno del Mayo. Sin embargo, la información oficial sobre su identidad y situación jurídica se mantiene limitada.

El hecho de que Mónica fuera presuntamente retenida y liberada refuerza la hipótesis de que el operativo no tenía como objetivo principal la captura de integrantes visibles de la familia, sino la obtención de información clave.

Contexto: la caída del Mayo y la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Este cateo no ocurre en el vacío. Se da en medio de un reacomodo interno del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, un hecho que detonó tensiones entre facciones del grupo.

Por un lado, la estructura ligada a los hijos del Mayo; por otro, el grupo de Los Chapitos. Esta fractura ha derivado en una serie de operativos, aseguramientos y acciones dirigidas a debilitar las capacidades de ambos bandos.

En ese contexto, las propiedades, familiares y operadores cercanos se han convertido en objetivos estratégicos para las autoridades.

Un mensaje más que un golpe: lo que realmente significa el cateo

Más allá de los resultados inmediatos, el cateo en la finca atribuida al Mayo Zambada deja una lectura clara: el foco está puesto en desarticular las redes que aún sostienen su estructura.

El cateo apunta a una operación de inteligencia más que de detenciones. Es decir, un movimiento para mapear conexiones, ubicar activos y presionar al entorno familiar.