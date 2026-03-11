Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán 2026 en CDMX: cultura, lectura y entretenimiento del 13 al 22 de marzo

Hay ferias del libro. Y luego está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán, una propuesta que decidió instalarse, literalmente, dentro de un parque de entretenimiento. Del 13 al 22 de marzo, la Ciudad de México será sede de la FILIAZ 2026, un encuentro que combina narración oral, música, ciencia, ilustración y literatura en un mismo recorrido.

La entrada es gratuita. Y esa no es una nota al pie: es parte de su declaración de principios.

Una feria del libro dentro de una feria

Cuando le pregunto a Mariana Estévez Mercado, directora general del encuentro, por qué elegir Aztlán Parque Urbano como sede, responde sin rodeos: la idea siempre fue unir entretenimiento, cultura y lectura en un solo lugar.

No se trata de una feria convencional montada en un centro de exposiciones. Es una experiencia que convive con juegos mecánicos y espacios abiertos. “Desde que nació el parque, nació con el deseo de mezclar entretenimiento y cultura”, explica la gestora. La feria literaria era, en ese sentido, una consecuencia natural.

El año pasado recibieron 70 mil visitantes. Para esta segunda edición, la mayoría de las editoriales repiten y se suman nuevos sellos. El proyecto dejó de ser experimento: ahora se consolida.

Más de 200 talleres y 80 autores: una programación ambiciosa

La agenda es amplia y está pensada para públicos diversos. Habrá 200 talleres enfocados en fomento a la lectura, medio ambiente, ciencia, arte, cultura, educación financiera y pintura.

Además, participarán más de 80 autores nacionales e internacionales, entre ellos Juan Villoro, Benito Taibo y Alberto Villarreal, junto a narradores, creadores digitales y proyectos juveniles.

La Unión Europea será invitada de honor con la participación de 12 países. Su presencia incluirá ilustradores, exposiciones, talleres y hasta una muestra gastronómica encabezada por Rumanía. Una manera de recordar que la literatura también se saborea.

En paralelo, el proyecto IlustraAcción refuerza la apuesta visual: cuatro ilustradores internacionales ofrecerán talleres de profesionalización, habrá exposiciones y una muestra de poesía visual. La premisa es clara: antes de leer palabras, todos comprendemos imágenes.

Un compromiso con las escuelas

Entre semana, la programación está especialmente diseñada para visitas escolares. Cada grupo inscrito recibirá un taller, un espectáculo de narración, un recorrido guiado por editoriales y un vale de 250 pesos para que cada estudiante elija un libro.

No es solo una visita; es una experiencia formativa.

Los fines de semana, en cambio, el enfoque gira hacia la infancia y el público familiar: narración oral por la mañana, música para niñas y niños, clown, malabares, charlas con autores, presentaciones editoriales y, al cierre de cada jornada, un espectáculo juvenil o familiar.

En total, seis espacios del parque estarán dedicados a estas actividades.

Horarios y datos clave de la FILIAZ 2026

Fechas: 13 al 22 de marzo

13 al 22 de marzo Horario entre semana: 9:00 a 20:00 horas

9:00 a 20:00 horas Fines de semana y 16 de marzo (festivo): 11:00 a 20:00 horas

11:00 a 20:00 horas Sede: Aztlán Parque Urbano

Aztlán Parque Urbano Entrada: gratuita

gratuita Programación completa: www.filiaz.com.mx

Una feria que no quiere parecerse a las demás

En conversación, la directora resume el concepto en tres palabras: entretenimiento, cultura y lectura. Y lo dice convencida de que el formato híbrido es la clave para acercar libros a nuevas generaciones.La apuesta es clara: que la infancia y la juventud encuentren en la lectura un espacio tan atractivo como cualquier juego mecánico. Que el libro no compita con el ocio, sino que dialogue con él.

Hay algo simbólico en montar una feria del libro dentro de un parque de diversiones. Es casi una declaración política en tiempos de pantallas omnipresentes: la lectura también puede ser experiencia, movimiento, encuentro colectivo.

No es casual que el proyecto insista en integrar música, teatro, ilustración, medio ambiente y ciencia. La literatura aquí no se presenta como objeto solemne, sino como puerta de entrada a múltiples lenguajes.

En un país donde las estadísticas de lectura suelen ser motivo de debate, iniciativas como esta plantean otra narrativa: la de la curiosidad, la exploración y el juego como motores culturales.

La FILIAZ no solo vende libros; propone un ecosistema. Y en esa mezcla de risas infantiles, talleres creativos y autores firmando ejemplares, quizá se encuentre una pista sobre cómo formar lectores en el siglo XXI: acercándolos a las historias en el mismo lugar donde también caben la emoción y la aventura.