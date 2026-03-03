Sheinbaum enviará su reforma electoral a la Cámara de Diputados este miércoles

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la presidenta Sheinbaum enviará ahora sí, este miércoles por ahí del medio día su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

Luego de una nueva reunión privada en Palacio Nacional con los integrantes de la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la dirigente de Morena Luisa Alcalde y los líderes parlamentarios morenistas en el Senado y la Cámara Baja, la mandataria revisó la propuesta que se empezará a discutir esta misma semana en las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral del recinto de San Lázaro.

¿Cuándo llegará la reforma electoral Sheinbaum a Diputados?

A salir del encuentro privado, Ricardo Monreal, anunció que la propuesta presidencial, por fin, llegará a la Cámara de Diputados como cámara de origen.

“La iniciativa que enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Cámara de Diputados como Cámara de origen, mañana al mediodía, y fue una reunión de redacción, de revisión, de, ya, puntualización de las modificaciones concretas que mañana la presidenta firmará temprano y al mediodía ingresará a la Cámara de Diputados”.

El morenista zacatecano dijo que se tomarán unos días para realizar foros y consultas sobre la reforma electoral Sheinbaum que propone Claudia Sheinbaum y reitero que no habrá aprobación “fast track” sino se respetaran tiempos y plazos legales para discutir en las comisiones y luego en el Pleno la polémica reforma.

¿Qué cambios contempla la iniciativa electoral?

Se le preguntó sobre el contenido de la reforma y básicamente dijo que la propuesta es la misma que el decálogo que presentó Sheinbaum la semana pasada.

“ Prácticamente se reduce a los llamados diez puntos, el decálogo por la democracia y algunos temas que van a ver ustedes, que no es sorpresa, lo de la integración de las Cámaras, lo de la inteligencia artificial, la participación ciudadana, el inicio del cómputo el mismo día de la elección y todos los temas y puntos que ya hemos señalado en días pasados”.

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, dijo que pudo observar que se mantiene el PREP y la autonomía del INE, eso dijo queda intocado.

Síguenos en Google News y encuentra más información