Shakira rompe récord de asistencia en el Zócalo con su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’

La cantante Shakira ofreció esta noche un concierto gratuito con un lleno total, en la plancha del Zócalo capitalino, por el cierre de su gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, en México.

Durante su show, la colombiana hizo un recorrido musical a lo largo de sus más de 30 años de carrera artística.

¿Cuántas personas asistieron al concierto en el Zócalo?

‘La Loba’ rompió récord de asistencia al reunir a 400 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

La multitud no solo llenó la plancha del Zócalo, sino que el flujo de asistentes se extendió por las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez y llegó hasta el Monumento a la Revolución, donde se instalaron pantallas gigantes.

¿Cuál fue el setlist del concierto?

Los miles de fans disfrutaron de los más grandes éxitos de Shakira, como Las de la Intuición, Te felicito, Soltera y Hips Don’t Lie..

Dónde estás Corazón, fue la canción sorpresa de la noche; con ella evocó la nostalgia de sus inicios y con la que agradeció haber entrado al mercado mexicano.

El momento romántico de la noche llegó cuando Shakira entonó dos de sus baladas más emblemáticas de su discografía: Antología y Día de Enero, canciones con las hizo llorar a más de uno.

La plancha del Zócalo explotó de emoción con el Waka waka, el ‘himno de los mundiales’ y cerró con broche de oro este concierto con Loba y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, dos de sus más grandes éxitos que la han catapultaron a la fama mundial.

¿Qué incluyó el espectáculo de la gira “Las Mujeres ya no lloran”?

Shakira conquistó el corazón de todos los capitalinos con sus sensuales movimientos de cadera, y por ofrecer un gran espectáculo lleno de baile y fuegos artificiales.

Durante el show los asistentes también pudieron disfrutar de imágenes y videos de la colombiana, con los que recordaron su trayectoria musical.

Este concierto fue patrocinado por los 100 años de una marca cervecera, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México.

