La ciencia del glow up: Fátima Bosch y el secreto de Hyalu B5 Suractivated en cabina con Martha Debayle

Esta semana, la cabina se iluminó con la visita de Fátima Bosch, Miss Universo 2026. Pero no vino a hablar de coronas, sino de lo que realmente importa cuando estás bajo los reflectores de todo el mundo: la salud de la piel. En un intercambio con Martha Debayle, Fátima nos recordó que ser “reina” hoy significa ser auténtica, práctica y, sobre todo, estratégica con lo que te pones en la cara.

Martha, siempre curiosa por lo que realmente funciona, puso sobre la mesa el nuevo Hyalu B5 Suractivated de La Roche-Posay. Y es que, seamos honestos, en una ciudad que no perdona como la nuestra, todas buscamos ese “borrador mágico” que nos devuelva la frescura en tiempo récord. La Dra. Paola Castañeda nos dio la clave técnica: este sérum no juega, rellena arrugas y recupera la firmeza en tan solo una hora. ¿El secreto? Una arquitectura de cuatro ácidos hialurónicos que trabajan en equipo para que tu piel no solo se vea hidratada, sino que realmente recupere su volumen desde adentro.

Fátima nos confesó que su rutina es para mujeres que, como ella (y como tú), no tienen un segundo que perder. Entre aviones y eventos, su regla de oro es la “piel clean”. “Me desmaquillo en pleno vuelo, aplico el sérum, sello con la crema y listo”, nos contó. Para ella, el combo Hyalu B5 es su seguro de vida para llegar a cualquier país con una piel luminosa y descansada.

Pero la charla fue más allá del skincare. Martha y Fátima conectaron en algo que defendemos a capa y espada: la disciplina. Así como Fátima no deja que nada la distraiga de sus objetivos como reina, tampoco deja que el estrés oxide su piel. El uso de la Vitamina B5 en esta fórmula suractivada es, básicamente, el antídoto contra el cansancio urbano. Es esa “mano derecha” que repara la barrera cutánea mientras tú estás conquistando tu propio universo.

Lo que más nos gustó de este encuentro fue desmitificar la belleza. La Dra. Castañeda fue muy clara: este tratamiento es para todas, con texturas que se adaptan a la diversidad de la piel mexicana, ya sea seca o grasa. No se trata de seguir una tendencia pasajera, sino de adoptar fórmulas respaldadas por expertos que dan resultados visibles. Porque en el mundo de Martha y de W, si no hay ciencia detrás, no entra en nuestra rutina.

Al final del día, el mensaje quedó claro: una piel espectacular es el resultado de decisiones inteligentes. El Hyalu B5 Suractivated se consolida como el básico imprescindible de este 2026 para quienes buscamos vernos impecables, sin importar cuántas horas hayamos dormido o cuántos kilómetros hayamos recorrido. Porque sí, la ciencia también se ve (y se siente) en la piel.