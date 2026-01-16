Tiembla en Guerrero; sismo de magnitud 5.0 no deja afectaciones en CDMX

Esta madrugada se registró un sismo preliminar de magnitud 5.0 con epicentro a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con la última actualización del Servicio Sismológico Nacional.

Inicialmente, el SMN reportó un sismo con magnitud 5.2, y posteriormente uno de magnitud 5.3.

Este sismo ocurrido a las 00:42 horas, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, mientras que a través de los teléfonos celulares, se activó la alerta presidencial de sismos.

El Servicio Sismológico Nacional, informó que este temblor, fue la réplica de magnitud más grande registrada hasta ahora, del sismo con magnitud 6.5 del pasado 02 de enero.

¿Qué reportan las autoridades tras el sismo en Guerrero?

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños en territorio nacional.

Por otro lado, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, reportó que se activaron los protocolos de emergencia en la Ciudad de México, para descartar cualquier afectación.

En su último reporte, Pablo Vásquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que durante los sobrevuelos de los helicópteros ‘Cóndores’, no localizaron ningún tipo de daños en la capital.

