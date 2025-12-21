Adiós bancos hasta 2026: CNBV confirma suspensión masiva de 15 días durante Navidad y Año Nuevo en todo México

Si tienes trámites pendientes u operaciones bancarias por realizar, lo mejor es que te des prisa porque los bancos suspenderán actividades para todo el público durante dos semanas de corrido durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo.

Así lo anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras publicar su calendario de días inhábiles, donde detalla una suspensión masiva que abarca el cierre de 2025 y el inicio de 2026. Aquí te decimos las fechas exactas para que no te quedes con trámites a medias.

¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre?

Según el nuevo calendario oficial, las instituciones financieras y la propia Comisión tendrán un periodo de días inhábiles extendido, por lo que no abrirán hasta 2026.

Fechas del cierre bancario masivo durante Nochebuena y Navidad:

Toma precauciones, porque las ventanillas y procesos administrativos se detendrán en los siguientes días:

Primera semana: Del lunes 22 de diciembre al viernes 26 de diciembre de 2025.

Del lunes 22 de diciembre al viernes 26 de diciembre de 2025. Segunda semana: Del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero de 2026.

Del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero de 2026. Último cierre: Lunes 5 y martes 6 de enero de 2026.

¿Cuándo abren los bancos con normalidad?

Las actividades se retomarán por completo hasta el miércoles 7 de enero, después del Día de Reyes.

Operaciones bancarias afectadas por el cierre masivo

Durante estas dos semanas, no podrás realizar ningún trámite que requiera atención del personal en sucursal. Aunque los cajeros automáticos y la banca en línea acostumbran a operar de forma regular, cualquier problema con tu cuenta o depósito en ventanilla tendrá que esperar, literalmente, hasta el próximo año.

Calendario de días inhábiles bancarios para 2026

Para que de una vez vayas planeando el resto de tus movimientos financieros, estos son los días en que los bancos volverán a cerrar sus puertas durante el 2026:

2 de febrero: Puente por el 5 de febrero (Día de la Constitución).

16 de marzo: Puente por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana).

Sábados y domingos.