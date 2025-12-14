¡Adiós México! La Organización Miss Universo deja su cede en la CDMX

La Organización Miss Universo anunció este domingo 14 de diciembre, que la sede Miss Universo que estuvo durante décadas en nuestro país ya no estará, se muda a Nueva York en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, como el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

La empresa anunció que esta decisión se hará efectiva de inmediato y busca retirar sus operaciones administrativas de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, donde históricamente han estado establecidas.

¿Por qué se tomó la decisión de trasladar la sede?

La empresa explicó que esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura.

El empresario está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos lazos con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, “huachicol” y tráfico de armas, un caso por el que las autoridades de Hacienda bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

¿Qué factores influyeron en la relocalización y qué sigue para la organización?

La incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global, son algunos de los factores que justifican el traslado de la sede de MUO.

La compañía prevé llevar a Nueva York al personal existente que sea posible y hacer nuevas contrataciones, en medio de una transición que incluye la salida del director ejecutivo Mario Búcaro.