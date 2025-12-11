María Corina Machado: 10 declaraciones sobre medidas coercitivas que exhiben la agenda política de la Nobel de la Paz

María Corina Machado llega al Nobel de la Paz envuelta en un debate que no nació con el premio. Desde hace años, el gobierno de Nicolás Maduro, organismos alineados con el chavismo y analistas internacionales de corte progresista, entre ellos el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y voces en The Nation y Jacobin, la han presentado como una figura cercana a los intereses de Washington, especialmente cuando respalda sanciones, presiones externas o acciones de fuerza contra el gobierno venezolano.

Su nombre aparece dentro de un fenómeno más amplio: el ascenso global de liderazgos de ultraderecha, desde Milei en Argentina hasta los bloques conservadores europeos que empujan agendas de confrontación, soberanía dura y alineamientos estratégicos con Estados Unidos. En ese clima, el Nobel otorgado a Machado no la limpia del registro: deja a la vista un contraste entre el discurso de paz y las frases que ha pronunciado sobre fuerza, presión y “lucha” como eje político.

Aquí las declaraciones, recogidas de fuentes verificables, que sostienen el contraste.

María Corina Machado en 10 frases

1. “Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad.”

Lugar: Discurso leído en Oslo durante la ceremonia del Nobel (2025).

2. “Es un paso muy necesario.”

Lugar: Declaración a The Guardian al respaldar la operación de EE. UU. que incautó un buque petrolero vinculado al gobierno de Maduro (2025).

3. “Venezuela está invadida por agentes rusos, Hezbolá y bandas criminales.”

Lugar: Conferencia de prensa en Oslo, citada por Cadena SER (2025).

Narrativa de confrontación que ha impulsado la Casa Blanca en los últimos años.

4. “Estamos en el umbral de la victoria.”

Lugar: Mensaje tras el anuncio del Nobel, citado por Yahoo News (2025).

Frase emitida al celebrar el Nobel, vinculando el premio con una batalla política en curso.

5. “Venezuela ha sufrido violencia y humillación a manos de una tiranía.”

Lugar: Carta pública difundida después del anuncio del premio, citada por Infobae (2025).

6. Respaldo al despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

Lugar: Confirmado en entrevistas, citadas por Yahoo News (2025).

7. “Venezuela será libre.”

Lugar: Carta pública tras su victoria del Nobel, citada por Infobae (2025).

Mensaje difundido tras conocerse el premio, enmarcado en una narrativa de confrontación con el régimen venezolano.

8. “Este premio le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz.”

Lugar: Fragmento citado por El Tiempo (2025).

9. “La libertad se alimenta de la verdad.”

Lugar: Mensaje a medios venezolanos, citado por Político MX (2025).

10. Defensa de una “lucha firme e indoblegable” del pueblo venezolano.

Lugar: Declaraciones reiteradas en múltiples intervenciones, citadas por El Tiempo (2025).

La contradicción ha sido expuesta por el registro público. Mientras el mundo observa el avance de movimientos políticos que empujan narrativas de fuerza y orden, las declaraciones de Machado colocan su Nobel en un terreno incómodo: el de una figura reconocida por la paz que sostiene un lenguaje de confrontación, presión internacional y lucha como vía política.