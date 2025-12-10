Colapsa preventa México vs Portugal rumbo al Mundial 2026: Fanki se cae media hora antes en todos los dispositivos

Visualización del frustrante momento de una preventa de boletos saturada. Muestra la pantalla de un monitor de escritorio con un mensaje de "ERROR DEL SERVIDOR: PÁGINA POR SATURACIÓN" en un sitio ficticio de la Copa Mundial 2026 para el partido México contra Portugal, debido a la alta demanda.

La preventa de los boletos para el partido de preparación entre la Selección Mexicana y Portugal, que se jugará el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, está por comenzar, pero la afición prácticamente tiró el sitio.La página donde se realiza la compra, fanki.com.mx, ha presentado múltiples fallas desde casi media hora antes, pues tarda demasiado en cargar o, de plano, arroja un error.

A partir de las nueve de la mañana de este miércoles inicia la preventa. Aunque los aficionados tendrán hasta las 11:59 de la noche del 12 de diciembre para adquirir sus boletos desde la Ciudad de México, todo apunta a que, como ocurre con conciertos y otros eventos de gran magnitud, la demanda masiva saturó el portal.

En este caso, el sitio está arrojando fallas como “503 Service Temporarily Unavailable”, “502 Bad Gateway” y “504 Gateway Timeout ERROR”. Este último apunta a que “podría haber demasiado tráfico o un error de configuración” (there might be too much traffic or a configuration error) y que “no podemos conectarnos al servidor de esta aplicación o sitio web en este momento” (we can’t connect to the server for this app or website at this time).

Hasta ahora Fanki no ha emitido un pronunciamiento, pero se espera que el problema quede resuelto lo antes posible para que continúe la compra regular de los boletos.

