Enchúlame el Changarro 2025 reconoce a Arte Cruz Talavera, con el BYD Shark

En la edición 2025 de Enchúlame el Changarro, el emprendimiento Arte Cruz Talavera fue seleccionado como ganador por su visión, potencial de crecimiento y capacidad para generar impacto dentro de su comunidad.

Como parte del reconocimiento, los ganadores recibieron el BYD Shark, la Pickup Híbrida Enchufable que representa uno de los desarrollos más avanzados en movilidad inteligente y sustentable.

La entrega del premio estuvo a cargo de Jorge Vallejo, Director General de BYD México, quien ha liderado el crecimiento acelerado de la marca en el país y se ha posicionado como una figura clave en la innovación automotriz. Durante la ceremonia, Vallejo destacó la importancia de impulsar a quienes están transformando la economía desde sus negocios:

“Los emprendedores necesitan herramientas que los acompañen en su visión. Hoy celebramos a quienes están listos para avanzar más lejos.”

Con esta edición, Enchúlame el Changarro reafirma su compromiso con el talento mexicano, conectando historias de emprendimiento con marcas que apuestan por el futuro del país.