Nawat Itsaragrisil queda relejado de Miss Universo tras escándalo con Fátima Bosch; ofreció más disculpas

Tras el escándalo con Fátima Bosch, Nawat quedó con un papel casi inexistente en la edición 74 del certamen.

Nawat Itsaragrisil, director del certamen Miss Grand International, volvió a disculparse luego de lo ocurrido con la tabasqueña Fátima Bosch durante un evento previo a Miss Universo en Tailandia.

Entre lágrimas, el empresario tailandés reapareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Rodeado de micrófonos, lloró y reiteró sus disculpas por el episodio en el que llamó “tonta” a la concursante mexicana.

Participación de Nawat en Miss Universo será “muy limitada o nula”

El escándalo alcanzó tal magnitud que Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización de Miss Universo, anunció que la participación de Nawat durante los eventos de la edición 74 del certamen quedará “muy limitada o nula”

Ninguna persona puede dañar o truncar el sueño de tantas mujeres que viajaron por el mundo para estar aquí. — Raúl Rocha Cantú.

Ayer, Nawat ya había ofrecido una disculpa pública a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde incluso dio su versión de lo ocurrido.

Sin embargo, más tarde, Rocha reiteró que la medida contra el empresario tailandés fue tomada en conjunto con Mario Búcaro, CEO del certamen, quien, según adelantó, emitirá un documento detallando todas las acciones que se llevarán a cabo como consecuencia del comportamiento del tailandés.

Y añadió que expertos de la Miss Universe Organization viajarán a Tailandia para supervisar y tomar el control de los próximos eventos relacionados con el certamen.

