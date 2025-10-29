Sherwin-Williams Colormix® 2026 – Antología Volumen Dos

Como patrocinador oficial de Enchúlame la Casa 2025, Sherwin-Williams presenta su última innovación en color: Colormix® 2026 – Antología Volumen Dos. Un pronóstico de tendencias diseñado para guiar tanto el diseño residencial como el comercial, a través de cuatro paletas esenciales que marcarán la agenda del color hacia el futuro.

En un momento en que el diseño y los espacios habitables se redefinen cada vez con mayor agilidad, Sherwin-Williams presenta su visión para el futuro del color: Colormix® 2026 – Antología Volumen Dos, una exploración profunda de cómo las familias cromáticas evolucionan y configuran entornos residenciales y comerciales que trascienden la mera decoración.

Evolución consciente del color

Este nuevo informe bienal se aparta de la tradición de simplemente agrupar tonalidades en categorías convencionales y, en cambio, profundiza en la evolución de cuatro grandes familias de color que, según el equipo global de tendencias de Sherwin-Williams, serán decisivas hacia 2026 y más allá.

Las cuatro paletas:

Tintes Glaciales: lavandas brumosas, azules translúcidos, aguamarinas refrescantes y verdes suaves , tonos que transmiten ligereza y renovación

lavandas brumosas, azules translúcidos, aguamarinas refrescantes y verdes suaves , tonos que transmiten ligereza y renovación Tonos Soleados: amarillos cremosos, malvas terrosas, arenas rosadas, adobes ruborizados y rojos/dorados intensos , una paleta vibrante que evoca calidez y vitalidad.

amarillos cremosos, malvas terrosas, arenas rosadas, adobes ruborizados y rojos/dorados intensos , una paleta vibrante que evoca calidez y vitalidad. Oscuros Restauradores: dorado sombreado, rojo cobrizo, ciruelo oscuro, burdeos y azules nocturnos, una elección de profundidad, confort y sofisticación.

dorado sombreado, rojo cobrizo, ciruelo oscuro, burdeos y azules nocturnos, una elección de profundidad, confort y sofisticación. Neutros Esenciales: blanco limpio, taupe claro, gris plateado, caqui nítido, junto con matices más oscuros como negro azulado, tonos de tormenta, redefiniendo lo neutro hacia un equilibrio más rico.

Un enfoque para el diseño del mañana

Más allá de los colores en sí, Colormix 2026 se distingue por su enfoque estratégico: combinar la investigación global, la observación de estilos de vida emergentes y la sensibilidad cultural para anticipar no solo qué colores se usarán, sino por qué se sentirán adecuados en los espacios del mañana. En este sentido, la paleta se convierte en herramienta para diseñadores, arquitectos y marcas, permitiendo proyectar ambientes que respondan a dos grandes retos actuales: la necesidad de autenticidad y la construcción de entornos que aporten bienestar y relevancia emocional.

Aplicaciones y recomendaciones prácticas

En espacios residenciales donde priman la ligereza y la modernidad, los Tintes Glaciales ofrecen horizontes sutiles para crear ambientes tranquilos y contemporáneos.

En entornos comerciales ,hoteles, restaurantes, espacios de experiencia, los Tonos Soleados permiten activar la atmósfera con energía, calidez y conexión cultural.

Para oficinas o espacios de concentración, los Oscuros Restauradores aportan el marco ideal para la calma, la profundidad y el diseño que invita a “sumergirse”.

Y en entornos flexibles, educativos o de aprendizaje, los Neutros Esenciales establecen el lienzo perfecto: sofisticado, versátil y con la capacidad de combinarse con elementos de acento sin perder su serenidad.

