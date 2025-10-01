Audios, mensajes y pagos revelan esquema de extorsión millonaria de fiscales en la Cuauhtémoc

Una investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia capitalina logró recopilar una serie de audios y datos de pagos que evidencian un esquema de corrupción y extorsión millonaria de parte de un grupo de sus servidores púbicos encabezados por la llamada “fiscal de hierro”, Martha Karina Reyes Gutiérrez.

Por estos hechos ya fueron suspendidos de sus funciones tanto Reyes Gutiérrez, como su particular, Jesús Díaz Navarro, y los agentes del Ministerio Público Gabriela Camacho Castro y Jesús Alejandro Gutiérrez Jiménez. Además, la fiscal general, Bertha Alcalde, ordenó que se proceda penalmente en contra de todos los implicados.

De acuerdo con datos a los que Así las Cosas PM tuvo acceso, existen al menos cuatro casos en los que las investigaciones realizadas confirmaron de forma inicial al existencia de múltiples hechos de corrupción, que van desde la exigencia de recursos para resolver en algún sentido los expedientes, hasta una manipulación ilegal de la evidencia en carpetas de investigación.

Uno de los casos está relacionado con una carpeta de investigación que enfrenta el empresario veracruzano Fidel Kuri Grajales derivado de un caso de fraude procesal en agravio de una filial de Grupo Salinas, y que quedó consignado en la carpeta de investigación número CI-FICUH/UAT-CUH-8/UI-1S/D/02859/11-2024.

En dicho caso, el particular de la fiscal presionó y coaccionó directamente a los abogados de la parte afectada para que le entregaran 350 mil pesos a cambio de que la indagatoria pudiera judicializarse. Los recursos fueron pagados. Posteriormente el mismo funcionario le indicó para poder solicitar una orden de aprehensión la fiscal Reyes Gutiérrez exigía otro pago por la misma cantidad, dinero que ya no fue entregado.

Las autoridades poseen audios que dan cuenta de estas presiones y de las peticiones de dinero a cambio de dar resultados.

En otro caso, relacionado con un tema de abuso de autoridad, tanto el particular de la fiscal como la agente del MP Camacho Castro exigieron dos pagos de 40 mil pesos cada a uno a los abogados de la parte afectada, a cambio de que se solicitaran órdenes de aprehensión. En este caso hay mensajes de texto que dan evidencia de las exigencias de recursos.

Otro caos más, del que también hay grabaciones, es el relacionado con la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-8/UI-1S/D/460/03-2022 iniciada por un tema de fraude procesal en contra de un particular que habría endosado un pagare falso a una empresa. El monto del daño en este caso superaba los cinco millones de pesos.

Cuando la abogada de la parte afectada cuestionó a los servidores públicos de la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 8 sobre el por qué no se había judicializado el caso existiendo las evidencias suficientes, los funcionarios la canalizaron con Díaz Navarro, particular de la fiscal Reyes Gutiérrez.

En la reunión, el referido funcionario le indicó a la abogada que “su fiscal solicitaba el diez por ciento del monto del fraude” en el caso para poder enviar el caso a un juez y solicitar la audiencia inicial.

Mafia desarticulada

De acuerdo con las autoridades consultadas, todos los funcionarios implicados tenían un esquema bien definido de tráfico de influencias y extorsión. Actuaban, literalmente, como una “mafia de servidores públicos” abocada mucho más a la extorsión que a la procuración de justicia.

El común denominador es que al mando de todos ellos se encontraba Reyes Gutiérrez conocida en los cirulos policiales como la “fiscal de Hierro”. Ello derivado de la aparente firmeza con la que trataba a diversos subordinados y con la exigencia de resultados. Esto provocó que además de las denuncias de corrupción hubiera en su contra quejas por acoso y malos tratos.

Aunque las sospechas e indicios sobre la actuación de estos funcionarios ya tenían tiempo, las fuentes indicaron que fue gracias a las instrucciones y al respaldo que la fiscal Bertha Alcalde Lujan ha dado al combate a la corrupción interna de la institución, que finalmente de ha podido comenzar a desarticular estas “mafias” de extorsión y corrupción.

En ese contexto y a partir del trabajo realizado por Asuntos Internos, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Servidores Públicos ha comenzado a proceder penalmente en contra de los implicados, y ha iniciado la solicitud de órdenes de aprehensión.

