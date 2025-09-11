Asesinato de Charlie Kirk envalentona a Trump y radicaliza discurso político en EE.UU.: Rafael Fernández de Castro

Preocupantes las reacciones de Donald Trump y Elon Musk señalando a la izquierda radical del asesinato de Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura clave del trumpismo, ha detonado una ola de reacciones políticas en Estados Unidos. En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el internacionalista Rafael Fernández de Castro aseguró que este hecho,

Le plancha más el camino a Trump para utilizar al Ejército y ser más autoritario de lo que está siendo”. —

La esposa de Stephen Miller, asesor e ideólogo de la Casa Blanca, Katy Miller, responsabilizó a la izquierda radical: "Por decirnos que somos como Hitler, mataron a Charly”.

Polarización y violencia política

Fernández de Castro describió a Kirk como “un sabio de la comunicación verbal, un joven activista potente ante los jóvenes trumpistas, una persona cristiana que valoraba la conjunción de Iglesia y Estado”, al señalar que en la Casa Blanca hubo “muchas lágrimas” tras conocerse su asesinato.

Por su parte, Elon Musk también acusó a la izquierda radical de estar detrás del crimen: “La extrema izquierda tiene las manos llenas de sangre”.

El internacionalista advirtió que el homicidio de Kirk se produce en un contexto de alta tensión política, donde crece la posibilidad de que Trump justifique la entrada de tropas federales en ciudades como Chicago.

Armas y discurso de odio

Previo a ser asesinado, Kirk fue cuestionado sobre la violencia contra la comunidad trans, lo que ha encendido aún más el debate sobre el uso político de su muerte.

Fernández de Castro lamentó la crisis de seguridad y advirtió sobre la narrativa que podría reforzarse en Estados Unidos: “Lo más lamentable es que hay tantas armas y tanta violencia política en el país, que el slogan de la National Rifle Association será ‘hay que armarnos más’”.

El asesinato de Kirk, que ya polariza aún más a la sociedad estadounidense, se perfila como un parteaguas en la campaña presidencial y en el avance del trumpismo hacia un discurso más autoritario.