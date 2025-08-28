SEP ofrece disculpa pública por abusos en kínder Marcelino de Champagnat

El titular de la SEP encabezó el acto de disculpa pública por actos de abuso sexual contra menores ocurridos en 2018 en planteles de CDMX.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó un acto de disculpa pública por los abusos cometidos en 2018 contra menores del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat.

Durante la ceremonia, Brenda Caballero Ramírez, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), recordó que los padres de los niños sobrevivientes atravesaron más de 144 horas de juicio hasta obtener sentencia contra dos agresores, proceso que también dejó beneficios para miles de niñas y niños en México.

Exigencia de protocolos

Caballero Ramírez recalcó que la lucha de estas familias abrió un camino que la SEP debe cumplir con protocolos de prevención y atención de violencia sexual e infantil:

“Acompañar a personas cuidadoras y a sus hijas e hijos, víctimas de violencia sexual, exige mucho más que buena voluntad. Requiere conocimiento especializado, escucha profunda y una postura ética firme”.

La defensora enfatizó que prevenir nuevos casos es responsabilidad de todas las autoridades, del personal docente y administrativo, así como de la sociedad civil.

Familias más fuertes

Apoyada en videos testimoniales de los padres, subrayó que hoy las familias afectadas cuentan con herramientas para detectar violencias institucionales, además de redes de apoyo que les permiten exigir seguridad en las escuelas.

“Ahora son familias más fuertes. Antes de inscribir a sus hijos verifican la seguridad estructural de las escuelas y el tipo de contacto que el personal tendrá con ellos”, señaló.

El llamado central fue claro: la SEP debe garantizar escuelas seguras , con protocolos eficientes de ingreso, prevención y atención de casos de violencia escolar.