¿Estás recibiendo migajas de amor? Tere Díaz te explica cómo identificar a los migajeros emocionales

¿Qué son los migajeros emocionales?

En una intensa conversación con Martha Debayle en W, la reconocida psicoterapeuta Tere Díaz presentó un concepto que ha sacudido a más de un radioescucha: los migajeros emocionales. Estas personas viven relaciones profundamente desequilibradas, en las que aceptan lo mínimo migajas de afecto con tal de no quedarse solas o perder a alguien.

Según Tere, el migajero es quien idealiza, justifica, se conforma y se engancha con una relación basada en la intermitencia emocional, donde lo poco que recibe lo convierte en todo.

Ejemplos reales de migajeros

Durante el programa, se compartieron casos extremos que ilustran este comportamiento:

Una mujer que durmió afuera de la casa de su pareja porque él no quiso abrirle… y fue despertada por la amante.

porque él no quiso abrirle… y fue despertada por la amante. Un hombre que, tras descubrir una infidelidad, acompañó a su pareja a comprar la pastilla del día siguiente .

. Alguien que, de rodillas, pidió “parecerse a la amante” para que no lo dejaran.

Estos ejemplos muestran cómo el deseo de ser amado puede llevar a perder la dignidad emocional, normalizando dinámicas de abuso y desigualdad.

TMABIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Hasta dónde vale la pena ‘echarle ganas’ a la relación?

El patrón intermitente: la trampa emocional

Una de las claves del vínculo con un migajero emocional es que no hay constancia, sino contacto esporádico, mensajes sin continuidad y promesas rotas. Esta intermitencia emocional genera un estado de alerta constante: “No sé si sí, no sé si no. No me voy, pero tampoco estoy en paz”.

Es una forma de abuso emocional, advierte Tere, ya que la persona se mantiene enganchada esperando la siguiente señal de cariño, sin poder establecer un vínculo sano ni con el otro ni consigo misma.

¿Por qué aceptamos migajas de amor?

La respuesta está en la baja autoestima y la falta de amor propio. Muchas personas creen que no son suficientes, que no tienen nada valioso que ofrecer o que lo poco que reciben es mejor que nada.

Además, existe la creencia errónea de que el amor “todo lo puede” y que hay que “aguantar por amor”. Esta idea distorsionada refuerza el pensamiento de que hay que soportar lo que sea para no estar solo.

“Una cosa es aguantar las frustraciones normales de la vida y otra es tolerar lo intolerable”, explicó Tere.

¿Por qué aceptamos migajas de amor? / 10'000 Hours Ampliar

La raíz: ¿dónde aprendiste a conformarte?

Desde la infancia, a muchas personas se les enseñó que ser “sencillo”, “no demandante” o “no egoísta” era algo positivo. Esto refuerza la idea de que pedir lo que necesitas está mal. Así, se convierten en adultos que callan, se conforman y repiten patrones de relaciones disfuncionales.

La clave, según Tere, es reconocer cuándo empezaste a creer que merecías tan poco y cuestionar por qué idealizas a alguien que claramente no te elige.

¿Se puede dejar de ser migajero?

Sí, pero no es fácil. La única salida real es la terapia psicológica. Identificar patrones, trabajar en la autoestima, entender de dónde viene la necesidad de “ser suficiente” para otro, aunque eso implique anularte, es parte del proceso.

También es vital aceptar que algunas personas simplemente no quieren comprometerse. Y que a veces, tú mismo puedes estar en ese lugar por miedo a amar de verdad o por temor a que te vuelvan a lastimar.

¿Y si conoces a alguien migajero?

Lo peor que puedes hacer es sermonear. Tere recomienda poner límites claros y decir: “Aquí estoy cuando quieras hablar, pero esto me duele”. No juzgues, no lo enfrentes desde la superioridad moral. Solo así podrá buscar ayuda por voluntad propia.

¿Se puede dejar de ser migajero? / MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI Ampliar

¿Dónde buscar ayuda profesional?

Tere Díaz ofrece acompañamiento a través de su equipo en Psicoterapia La Montaña, donde hay más de 130 terapeutas especializados. Hay dos formas de iniciar un proceso terapéutico:

Llamando al 55 39 20 0604

Llenando el formulario en www.terediaz.com

Un terapeuta escucha tu caso y te canaliza con el especialista adecuado para acompañarte en tu proceso de sanación emocional.

“Hay amores que duelen, pero también hay amores que sanan. Elige cuál quieres vivir.”

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/P7QX8tdhmM8