Reitera Ebrard que hechos como el asesinato de dos funcionarios locales no los intimidarán

Tras los hechos de violencia registrados el martes pasado en la Ciudad de México y luego este miércoles en un penal de Sinaloa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reiteró que esto no intimida al Gobierno Federal y la mejor respuesta a esta situación es seguir adelante.

“Si la autoridad o la sociedad se intimida, entonces ellos van a ganar la partida al que está del lado del crimen. Por eso dije, no nos intimidan, vamos a seguir adelante y vamos a seguir con toda firmeza en las actividades públicas y tenemos aliados y amigos, como es Italia, que han tenido éxito, debo decirlo. Sí, cuando estoy hablando de aquellos años, pues había una violencia tremenda. Hoy en día ellos han salido avante, entonces vamos a trabajar juntos, no nos intimidan. Más bien la experiencia italiana lo que demuestra es que no hay que intimidarse, hay que seguir adelante”, afirmó tajante el funcionario federal.

En breve conferencia de prensa luego de participar en el “Foro Empresarial -México-Italia” en conocido hotel de la zona de Polanco, Ebrard, confió en que con la ayuda del gobierno de Italia el nuestro podrá hacer frente a la violencia que azota a nuestro país.

Ampliar

En el Foro Empresarial México-Italia contamos con la presencia de ⁦⁦⁦@AntonioTajani⁩ , Vice Primer Ministro de Italia : inicia una nueva etapa en la relación económica de nuestras dos grandes naciones !!! pic.twitter.com/vrFzYOeIQn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 22, 2025

En ese sentido el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, manifestó su disposición para “exportar”, dijo su experiencia a México en el combate al crimen organizado y puso como ejemplo organizaciones criminales tales como la Camorra, Sacra Corona Unita, que cobró muchas vidas pero que al final ganó la autoridad “pero nosotros conocemos bien también el crimen político y terrorismo político”, aseveró el canciller italiano.

Ampliar

“Nosotros vamos a ayudar con nuestra experiencia, con nuestro saber hacer, al gobierno, al Estado de México, para defender la libertad de los ciudadanos, porque sabemos bien lo que significa el terror, qué significa cuando te matan por la calle, el día, la noche, por eso sabemos bien qué hacer. También, como he dicho, seguir el dinero, esa es una estrategia muy fuerte, nosotros vamos a ir adelante y vamos a hacer todo lo que podemos para ayudar a México, para ganar su partida en contra del crimen”, comprometió el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

Bienvenido @AntonioTajani Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Italia , amigo de México, así como la nutrida comitiva empresarial que nos visita !! Están en su casa !! pic.twitter.com/lthiOBt9Ve — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 22, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información