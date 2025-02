‘El Mayo’ Zambada amenaza con colapsar la relación México- EU, si no es repatriado

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, advirtió que, de no hacerlo, la relación entre ambos países sufrirá un “colapso”.

A través de un escrito presentado en el Consulado General de México en Nueva York, y al que tuvo acceso el periódico Reforma, el ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitó asistencia consular para defender sus derechos.

El documento, compartido por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó la petición realizada el jueves en el Consulado.

“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.

— Señala el escrito que envió al Consulado General de México en Nueva York