CFE no ofrece descuento del 50% a tarjetahabientes del INAPAM: advierten sobre fraude

En redes sociales y otras plataformas circula un video que asegura que los titulares de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) pueden obtener un descuento del 50% en el pago de su recibo de luz con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, esto es falso, y las autoridades han advertido que se trata de un intento de fraude para robar datos personales.

Si bien la tarjeta INAPAM ofrece descuentos en diversos establecimientos a nivel nacional, no existe un convenio oficial con la CFE que otorgue una reducción en el pago de la electricidad.

De acuerdo con el portal Infodemia, el video que comenzó a circular en febrero de 2025 difunde información engañosa, pues no hay ningún beneficio de este tipo entre ambas instituciones.

Desde el 2022, el Instituto Nacional de las Personas Mayores y el Gobierno de México han desmentido esta información.

“Personas adultas mayores, no se dejen engañar. El INAPAM no tiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no existe ningún descuento en el servicio de luz con la credencial INAPAM”, señalaron las autoridades.

Diversos medios han reportado que este engaño es una estrategia de fraude tipo clickbait, que redirige a los usuarios a páginas falsas que suplantan a las del INAPAM y la CFE. En estos sitios, se solicita información personal bajo el pretexto de tramitar el supuesto descuento, poniendo en riesgo los datos de los usuarios.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM en la CDMX?

Para obtener la tarjeta del INAPAM en la Ciudad de México, las personas mayores de 60 años deben acudir a los módulos de atención habilitados por la Delegación de Programas para el Bienestar.

Requisitos:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento legible.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil, impresa en papel fotográfico y con fondo blanco.

Datos de contacto de emergencia, incluyendo nombre completo, CURP y número telefónico.

Horario y días de atención

De Lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas podrás acudir directamente a los módulos de atención.