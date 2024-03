Policías amenazaron con desaparecer a mujeres detenidas en marcha del 8M en Zacatecas

Policías de Zacatecas amenazaron con desaparecer a las mujeres detenidas durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, denunció Nancy García, periodista agredida y detenida durante las manifestaciones, en Así las Cosas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista recalcó que de las 15 mujeres retenidas y agredidas en un callejón por policías, muchas eran menores de edad. Destacó que la joven que estaba junto a ella, tenía tan solo 13 años.

“Cuando a mí me llevaron al callejón tenían una barricada que impedía ver hacia dentro, pusieron los escudos para que no se pudiera ver hacia dentro. Adentro estaban golpeando mujeres, pateando mujeres en el piso, había muchas menores de edad”.

García relató que ella estaba cubriendo la marcha pacífica en la Plaza cuando salieron policías de un callejón, entre la Catedral y el Palacio Municipal, y le rociaron gas lacrimógeno en la cara, la tomaron del cuello y la arrastraron hasta el callejón.

“En ningún momento puse resistencia, yo les decía que era prensa que estaba trabajando, decían muy molestos que se iban a desquitar por la pintura que le estaban lanzando las manifestantes. A mí me azotaron contra la pared, me agarraron del cabello y me azotaron tres veces contra la pared para que no viéramos sus rostros”.

Señaló que cuando fueron llevadas a la comandancia se dirigieron directamente a ella para la liberarla por su profesión, ya que durante los 40 minutos que permanecieron detenidas en el callejón, la policía y las personas de derechos humanos que fungieron como observadores, les tomaron a cada una sus datos personales.

Apuntó que cuando llegaron a la comandancia, ya había colectivos de mujeres exigiendo la liberación de las jóvenes, ya que no había ningún motivo para detenerlas.

“Me dijeron tu eres la periodista, salte por la puerta de atrás para que no se haga un escándalo.

Lo que no querían era tener escándalos por el tema de libertad de expresión, a las otras chicas que se quedaron ahí les hicieron un examen médico, a mí ya no me lo alcanzaron a hacer nada porque me sacaron antes, pero (las otras mujeres) no duraron mucho tiempo ahí”.

