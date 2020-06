Entrada en vigor del T-MEC en julio, reactivará la economía mexicana

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), permitirá reactivará la economía nacional en medio de la crisis económica y sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Ante la drástica caída del empleo, y el crecimiento económico, consideró que la entrada en vigor de dicho acuerdo comercial, programada para el primero de julio, ayudará a la recuperación económica porque, entre otras cosas, establece la obligación de aumentar el contenido nacional en las exportaciones.

“La guerra comercial decretada por Estados Unidos contra China y su respuesta de “aranceles espejo” ha permitido que México se coloque como primer socio de Estados Unidos, desplazando a China. De ahí que la entrada en vigor del T-MEC revista una gran importancia para las industrias ligadas al sector exportador. Estados Unidos ha dispuesto de casi 3 billones de dólares para rescatar su economía, lo cual va a alentar también a la economía mexicana”.

La legisladora de Morena, dijo que por esa razón México decidió reclasificar como esenciales a la industria automotriz, de la construcción y la minería, esta última engarzada más hacia Canadá.

Señaló que el T-MEC llega en un momento muy oportuno, pero al mismo tiempo debe hacerse un gran esfuerzo para sustituir las importaciones en todos los campos para ir reduciendo la dependencia económica del exterior y reducir los problemas en la balanza comercial externa.

Por otro lado, consideró inviables las propuestas del sector empresarial para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, por ejemplo, el “paquete de deuda” que plantean los industriales resulta riesgoso ya que la capacidad de pago de la deuda se ha reducido, esta se determina por múltiples factores, su monto, plazo, tasa, calificación, porcentaje del PIB, entre otros, sin embargo, se abusó de esta herramienta económica y hoy los recursos son escasos y las necesidades muchas, por lo que aumentar más la deuda debe ser el último recurso no el primero, aseveró.

Es más la diputada Dolores Padierna resaltó que en las 64 propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, no hay una sola línea que se refiriera a los pobres que constituyen la mayoría de la población. Al parecer, para un sector del empresariado no existen o no vale la pena mencionarlos.

Finalmente, afirmó que exigir la salida de un presidente electo democráticamente por una amplia mayoría, revela el carácter antidemocrático y de tintes golpistas de “la oposición del claxon”.