"No coman ansias" contestó el Presidente López Obrador a sus adversarios

Por Octavio García Ortiz

Luego de la caravana que se realizó este fin de semana con la participación de vehículos, algunos de lujo y varias motocicletas en calles de la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, exigiéndole renuncie al cargo, el Presidente López Obrador le contestó a sus "adversarios" que no coman ansias pues él mismo puso las reglas para la revocación de su mandato.

"Que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido: el día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar ese día voy a llorar pero también me voy a retirar, yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Nosotros debemos tener siempre autoridad moral para tener autoridad política", señaló.

Poco antes de partir a Quintana Roo desde su finca en Palenque, Chiapas y en el marco del último fin de semana de la Jornada Nacional de Sana Distancias, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ofreció su acostumbrado mensaje dominical video grabado a través de sus redes sociales, recordó que el próximo año habrá elecciones federales, donde ahí la gente va a votar "Si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios. El pueblo es libre y yo voy a respetar, siempre, el mandato popular".

Afirmó, que un año después de elecciones, en 2022, viene la revocación de mandato, una reforma que él mismo promovió.

"El pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que sigan articulándose nuestros adversarios, conservadores, con todo respeto 'muy corruptos' porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo, porque no les importa el otro, no les importa el prójimo pero en fin, esa manera de pensar conservadora la respetamos y respetamos el derecho a disentir", afirmó el primer mandatario.

Recordó que a partir de este lunes se reinician algunas actividades como la minería, la construcción y adelantó que mañana dará el banderazo al inicio de la construcción del tren maya del que dijo tan sólo en este año generará 80 mil empleos y el año entrante 150 mil en el sureste mexicano zona que dijo, se había quedado rezagada y cuyas bellezas naturales contrastaban con la pobreza de la gente pero aseguró que no se olvidará de las otras zonas del país.