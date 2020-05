Jugador arremetió contra Juan Carlos Osorio

El futbolista del Club León Fernando Navarro, arremetió contra el ex director técnico de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio, quien exhibió falta de actitud de sus jugadores, previo al partido contra Brasil en el Mundial de Rusia 2018.

Navarro quien no fue tomado en cuenta por el colombiano para ocupar la lateral derecha, a pesar de la gran calidad y el momento que vivía en su carrera, criticó las declaraciones del técnico señalando que sólo son excusas sus palabras para hacer a un lado sus responsabilidades.

A ver si entendi..un DT no supo plantear un partido para competirle a brasil? Y su excusa es “necesitaba otros jugadores”...Q cuestionamos aqui.. la falta de talento en Mexico (no la hay) la falta de capacidad del DT. He visto equipos con mucho menos ganar a equipos con mucho mas

A ver si entendi..un DT no supo plantear un partido para competirle a brasil? Y su excusa es “necesitaba otros jugadores”...Q cuestionamos aqui.. la falta de talento en Mexico (no la hay) la falta de capacidad del DT. He visto equipos con mucho menos ganar a equipos con mucho mas — Fernando Navarro (@5FerNavarro) May 31, 2020

Decir que necesitabas otros jugadores es primero un pretexto muy cobarde , segundo un insulto a tus jugadores, tercero una falta de ética mayor. Cada quien que asuma sus responsabilidades no?

A pesar de que Navarro pidió una oportunidad para ser considerado en selección, en una posición en donde siempre se experimentó con defensas centrales, como Salcedo y Álvarez, el jugador de León siempre se mantuvo con respeto hacia Osorio, pero tras estas declaraciones aprovechó para dar su postura y mostrar su molestia con el colombiano.