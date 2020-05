El Gobierno de la Ciudad de México se alista para enfrentar este lunes un aumento en el número de usuarios del transporte público al regresar algunos sectores productivos a la “nueva normalidad”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó que no habrá aglomeraciones, pese a este incremento, pus este retorno a las actividades económicas será gradual, de hecho hay convenio con los sectores de la construcción y de empresas que ofrecen bienes y servicios para escalonar horarios de trabajo y no incidir todos en las llamadas horas pico.

“Estamos esperando un ligero incremento en el transporte público por esta actividades, estamos hablando de ciento de miles, no de millones, y estamos buscando cambiar los horarios para que no todos se acumulen en la hora pico. No son todas el lunes y el martes, sino que van a ir de manera paulatina, eso nos ayuda para que no todos se congreguen el mismo día. Entonces, no esperamos que llegue a un millón de viajes adicionales en el Metro”.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria recordó que el regreso a clases será hasta el mes de agosto y eso ayudará a evitar las aglomeraciones en el transporte público. Además, resaltó que seguimos en semáforo rojo, lo cual implica mantener las medidas de higiene y sana distancia.

Claudia Sheinbaum dijo que el domingo se darán más detalles de este retorno a la “nueva normalidad” , pero adelantó que el martes dos de junio se abrirán los parques, jardines y bosque públicos, pero no los zoológicos, ni se permitirán fiestas infantiles en estos lugares de esparcimiento público.

“Si va haber ahí vigilancia y orientación, se ha demostrado que es importante recibir aire fresco, sol, caminar y hacer ejercicio pero siempre con sana distancia, con cubrebocas, con todas las medidas necesarias. Entonces, estamos confiando en la ciudadanía en que nos van a apoyar muchos de los usuarios de estos bosques y parques. No se permiten los pic-nics ni fiestas infantiles, ni las fiestas de otro tipo”.

La gobernante de la capital del país, fue cuestionada entre otros muchas cosas por la verificación vehicular, pues quedó suspendida con la pandemia, respondió que aún se revisa el tema pero en su opinión los que no verificaron este primer semestre lo tendrán que hacer en el segundo, es decir, que solo habría una verificación este año.

“Ya de plano, eh, eh, bueno todavía estamos ahí en pláticas con la Secretaría del Medio Ambiente, pero mi opinión que nos vamos al segundo semestre de verificación y quien verificó en el primer trimestre y quien no lo hizo le correspondería de acuerdo a su color, de tal manera que este año se haría una sola verificación al año para todos los vehículos”.

Sheinbaum ofreció dicha conferencia junto con el director del Sistema de Aguas, Rafael Bernardo Carmona, para anunciar las medidas preventivas ante la próxima temporada de lluvias, las cuales se esperan muy abundantes, por cierto que el funcionario dijo que hay 73 focos rojos es decir, zonas susceptibles de encharcamientos por lo que enfocarán en atenderlas con todo el equipo. para atenderlos.