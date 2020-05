Cruz Azul desmiente las acusaciones sobre Guillermo Álvarez

Tras la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda abrió a Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. En los Campamentos el vocero de la Cooperativa, Jorge Hernández desmintió todas las acusaciones.

“Estamos atendiendo a temas de carácter legal a solicitudes e indagaciones por parte de la autoridad para demostrar que nada de lo que se está presentando es cierto”.

Por otra parte en cuanto a supuestas propiedades y movimientos realizados por Billy durante el sexenio pasado, el vocero indicó lo siguiente.

“Es absolutamente falso, tu no puedes demostrar algo que no tienes. El Licenciado Guillermo Álvarez no tiene esas propiedades, ni tiene esos movimientos. El que acusa está obligado a demostrar”.

De igual forma Jorge Hernández señaló la intención de Guillermo Álvarez para colaborar con las autoridades.

“El Licenciado está en plena disposición de trabajar de la mano de las autoridades, lo hemos hecho siempre a nivel persona y a nivel institucional, entonces como lo dije en su momento, el que nada debe, nada teme”.

Y por último el vocero de la Cooperativa dejó en claro que el club Cruz Azul está libre de toda acusación.

“Los señores Álvarez son directivos del club deportivo, pero los propietarios del club deportivo son los cooperativistas. El club en ningún momento ha sido tachado o afectado por ningún tipo de imputación. El club como tal frente a la Federación está absolutamente limpio.