Creció sin papá y ahora enseña en su canal de YouTube: Papá, ¿Cómo lo hago?

Rob Kenney, es un padre de familia que se ha hecho viral en redes sociales debido a su canal de YouTube Papá, ¿Cómo lo hago? (Dad, how do I?) el cual enseña a niños, adolescentes y adultos habilidades básicas y prácticas para la vida.

Rob Kenney, un hombre originario de Bellevue Washington, que a la edad de 12 años le tocó ver como su padre se iba de la casa, por lo que conforme crecía, se percataba de que había un sinfín de cosas que deseaba aprender y que él mismo tenía que averiguar la manera para ejecutar dichas cosas.

El señor Kenney cuenta cómo cuando llegó a la edad de 12 años vio definitivamente que se notaba que ocurría algo con él pues tenía la intención de aprender pero nadie que le pudiera explicar cómo hacer las cosas. Por lo que se le ocurrió ahora de adulto una idea para apoyar a los chicos que como él debido a distintas circunstancias no tenían a un papá en casa, con lo que decidió crear su propio canal Dad, how do I?.

Rob se volvió un adulto responsable y bondadoso, y cuando se dio cuenta que al igual que él, había jóvenes que no contaban con el apoyo de una figura paternal, por lo que se propuso a enseñar a los jóvenes a cómo lidiar con las tareas básicas del hogar desde su cuenta de Youtube, con donde también incluso mujeres ven su canal, pues desean aprender estos útiles consejos de vida, algunos lo llaman"El papá de los que no tienen papá".

Kenney ha mencionado en algunas entrevistas que su padre le pidió perdón luego de haberlo abandonado a muy temprana edad y él aceptó las disculpas de su padre. Ahora Rob Kenney sigue ayudando a muchos desde su canal de youtube ‘Dad, how do I? ’ (Papá, ¿cómo lo hago?) que tiene más de 2.3 millones de seguidores.

En sus videos enseña a sus seguidores cosas como: como cambiar una llanta , afeitarse, prepararse para su primera entrevista de trabajo, algunas cosas de plomería, o el simple nudo de una corbata. Cosas que en general se aprender de ver a alguien o que un padre enseña a su hijo.

Rob Kenney se ha convertido en el papá youtuber que muchos desean desde su canal Papá, ¿Cómo lo hago? (Dad, how do I?) donde todos podemos aprender un poco de esas actividades que siempre nos meten en problemas