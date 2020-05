Ayudemos a Luis Ángel, el niño que cambia sus juguetes por comida en CDMX

Una de las mayores complicaciones que tiene esta pandemia por COVID-19 es la fuerte crisis económica por la que atraviesa la mayoría de la gente. Pues la mayoría de los mexicanos viven al día y algunos buscan alternativas para poder llevar comida a su casa, tal es caso del niño Luis Ángel, que va recorriendo diferentes sitios de la Ciudad de México para cambiar sus juguetes por comida.

El menor tiene 11 años y vive con su mamá y su abuelito en un cuarto ubicado en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Antes de que la pandemia llegará a nuestro país Luis Ángel le ayudaba a su mamá a hacer y vender flanes, pero desafortunadamente cuando ya estaba el COVID-19 se vieron afectados con la disminución de sus ventas, teniendo que buscar otra alternativa de ingreso para poder llevar la comida a su hogar.

Como él, desafortunadamente hay miles sin sustento.



Sin apoyo oficial, Luis Ángel cambia juguetes por comida para paliar la crisis sanitaria.

Al niño se le ocurrió una gran idea al darse cuenta que en su casa ya faltaba el gas y la despensa, decidió juntar sus juguetes y convenció a su mamá de ir a la calle Frontera, en la alcaldía Cuauhtémoc para poner sus juguetes y cambiarlos por algo de comida.

De acuerdo con la entrevista al diario La Jornada el pequeño dijo “Mi mamá y yo no teníamos para comer, vi todos mis juguetes y le dije que fuéramos al Centro a intercambiarlos por despensa o por dinero, lo que quisieran darnos. Mi mamá primero me dijo que no, pero después la convencí y de ahí empezamos a venir”.

Luis Ángel de 11 años quiere cambiar sus juguetes por despensa, incluso quiere deshacerse de su Buzz, su muñeco favorito. No ha desayunado ni comido. Vienen desde Los Reyes La Paz!!!

Al pequeño le costó trabajo deshacerse de sus juguetes, pues algunos los tiene desde que era un bebé, su objetivo luego de que pase la pandemia es trabajar mucho para volver a comprarse sus juguetes favoritos y un par de tenis, porque los que tiene ya están muy rotos.

La madre se encarga de cuidar al pequeño en toda la jornada en el que busca cambiar sus juguetes por comida.