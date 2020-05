Spotlight lanza #NoEstásSola para prevenir violencia contra las mujeres

Este jueves se lanzó a través de redes sociales el video #NoEstásSola, enfocado en la prevención de la violencia contra las mujeres en el hogar, en el marco de las acciones emergentes en la materia en tiempos de Covid 19 por la Iniciativa Spotlight en México, programa de Naciones Unidas y la Unión Europea con el Gobierno de México para la prevención y eliminación del feminicidio.



Y es que durante el confinamiento a causa de la pandemia, la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos en el hogar se incrementó en todo el mundo y México no fue la excepción.



La Iniciativa Spotlight en México recordó que la violencia proviene de quienes están en su entorno más cercano, como son la pareja, esposo, padre, hermano, tío, abuelo, familiares y quienes dicen ser sus amigos.



Agregó que más que una campaña, el video busca dar un mensaje a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia al interior de sus hogares para que reconozcan que no es normal y que no están solas.



Es llamado, indicó, para que busquen y obtengan ayuda, así como una forma de visibilizar y contribuir a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en el hogar, tanto durante el distanciamiento físico a causa de covid 19 como en los momentos posteriores que acompañarán a la incorporación paulatina de las mujeres en sus actividades después de la contingencia.



“El objetivo es hacerle saber a más mujeres en situación de riesgo que existen instituciones y organizaciones diseñadas para brindarles atención, mantenerlas a salvo y garantizar su seguridad, y que, desde las distintas instancias que colaboran en la Iniciativa Spotlight, se están redoblando esfuerzos en materia de prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas para estar a la altura que las circunstancias demandan”, finalizó.