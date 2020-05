Gobierno no coincide con pronósticos de Banxico: AMLO

Al manifestar que respeta la autonomía del Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con sus pronósticos nuevamente.

Después que Banxico advirtió que la incertidumbre asociada a la pandemia del Covid-19 generaría una caída hasta 8.8 por cierto en la economía mexicana y una pérdida de hasta 1.4 millones de empleos, el Primer Mandatario se dijo confiado que la economía del país logrará una recuperación pronta, aunque reconoció hay fuga de capitales debido a la crisis mundial por covid-19.

Así mismo indicó que gracias a la recuperación que tuvo el peso antes de la pandemia, a pesar de la emergencia sanitaria, la depreciación del peso ha sido sólo de 10 por ciento.

Este jueves el presidente reiteró que “no es suficiente medir el crecimiento económico, sin medir también el bienestar” por lo que aclaró que, en su propuesta para medir el índice del bienestar, no se eliminará al Producto Interno Bruto.

Y ante el cuestionamiento si este índice pueda llamarse AMLOVER, la respuesta fue enfática...

“No, ese no, no, no, imagínense, no, no, no. Tiene que ser algo relacionado con el bienestar, así bienestar, o sea, nivel de bienestar o el índice del bienestar, o sea, por ahí”.

Indicó que aunque los que fueron formados por la política neoliberal, y vean como marciano a su gobierno, se mantendrá el interés de fortalecer primero a la base social para que haya distribución de la riqueza.