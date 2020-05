Gobernador de Sinaloa confirmó el cambio de sede de Monarcas

La nueva franquicia de la Primera División del fútbol mexicano se llamará Mazatlán FC, así lo confirmó el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. En una entrevista realizada para el diario Línea Directa, el político mexicano aseguró que tiene la confianza de que a más tardar en 15 días, podrán anunciar de manera oficial la incorporación del club a la Liga MX.

“Hay un rollo ahí que de Delfines. No se va a llamar Delfines y eso ya está definido. Se va a llamar Mazatlán FC. En dos semanas vamos a saber, pero no está confirmado todavía. Las cosas son hasta que son y eso lo tendrá que hacerse entre el dueño del equipo y la Federación Mexicana de Fútbol“.

Asimismo, el Gobernador de Sinaloa, explicó que la nueva franquicia no vivirá de los recursos públicos, sino que será Televisión Azteca la empresa dueña del equipo, ya que solo el estadio será propiedad del gobierno.

“Esto no es de gobierno. No es propiedad del gobierno. Es propiedad del gobierno el estadio, pero el equipo no puede ser propiedad del gobierno. Ellos ya tienen dueño que es TV Azteca“.

Finalmente, Quirino Ordaz, explicó que tanto las franquicias de Lobos BUAP como la de los Gallos de Querétaro fueron opciones para mudarlas a Mazatlán, pero al final las negociaciones avanzaron con Monarcas Morelia.