Advierte SECTUR caída de PIB turístico en caso de prolongarse confinamiento

El Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués advirtió que como resultado de la pandemia por la presencia del COVID-19 en nuestro paìs un y un prolongamiento del confinamiento sanitario en nuestro país las pérdidas en el consumo turístico del sector se calculan de un billón 951 mil millones de pesos además de una caída de poco más del 40 por ciento del PIB turístico.

“En el caso de México de prolongarse el confinamiento hasta el verano que no lo deseo se prevé una reduccióon del 20.6 por ciento del PIB turístico pasando del 8.7 al 6.9, las pérdidas en el consumo turístico del sector se calculan de un billón 951 mi millones de pesos lo cual representaría una caída del 41.6 por ciento con relación al 2019”, alerto el funcionario de la 4T.

Durante la presentaciòn que hizo ante el Consejo Directivo Nacioanl de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dijo que la dependencia ha estado trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y el sector empresarial para iniciar la reactivaciòn paulatina de la actividad turìstica una vez terminada la crisis sanitaria y que las condiciones lo permitan pero lamentò que los estìmulos gubernamentales para el sector sean insuficientes y manifestò su esperanza en que de manera paulatina se vayan aperturando los desarrollos turìsticos de acuerdo a los semàforos sanitarios.

“Los estìmulos del sector son los que ha dado a conocer el Secretario de Hacienda y quisiera que hubiera màs no depende de la Secretarìa de Turismo sin embargo luchamos para que no se modificara la Ley Federal del Trabajo que no se quitaràn los tres fines de semana largo significan 15 millones de turistas adicionales, seis millones de turistas que se hospedan en hotel y una derrama de alrededor de 38 mil 400 millones de dòlares. Pròximamente ya estamos esperando que empiece en forma paulatina abrir los desarrollos de acuerdo a los semàforos de acuerdo a la instrucciòn de la autoridad en la materia que es Secretaria de Salud”, manifestò Torruco Marquès.

Por su parte el secretario general de la Canacintra Hèctor Camacho Villegas pidiò claridad al gobierno federal en cuanto a què sectores considera estratègicos para el desarrollo del paìs y sin duda dijo, la inteconexiòn aèrea lo es al tiempo que reiterò que los empresarios no estàn pidiendo un rescate financiero.

“Creo que lo peor que nos pudiera pasar es que si no nos hacemos nosotros cargo al final de manera forzosa vamos a tener que aumentar una libertad màs en materia de convenios aèreos para que aerolìneas exrtranjeras sean las que nos comuniquen a nuestros propios paìses. Yo creo que nos tenemos que adelantar se que ustedes seguramente estàn pensando en algo desde el sector privado hemos puesto clara nuestra posiciòn de que no queremos que se rescate a nadie pero sì tenemos que tener muy claro què sectores son estratégicos para el desarrollo del paìs y sin duda la interconexión lo es”, enfatizò el integrante de la CANACINTRA.