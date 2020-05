Convocan organizaciones a promover ingreso vital emergente

Con el fin de llamar la atención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que atienda la recomendación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de establecer un ingreso vital de emergencia para personas que perdieron su empleo o subsisten en la informalidad así como apelar a la solidaridad de la sociedad civil, organizaciones ciudadanas y solidarias como Oxfam México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, entre otras iniciarán una campaña denominada. “Banderas Solidarias” explicó en videoconferencia de prensa Mauricio Merino de la organización “Nosotrxos”.

“En qué consiste la campaña en pedirle a la gente que ya no tenga ingresos suficientes que ponga un trapo blanco en su ventana que nos ayude a saber con un trapo blanco quienes ya no les alcanza así de simple, ya no me alcanza pues pongo un trapo blanco en la ventana de mi casa para ver si nos ayudamos entre todos en principio y para ver si efectivamente hay mucho trapo blanco, para ver en qué nos ayuda el gobierno y qué nos ayudemos todos con todos de eso se trata”, explicó Mauricio Merino.

Al presentar la campaña "No basta con echarle ganas" y "Banderas Solidarias", Mauricio Merino agregó que su intención de persuadir y convencer al gobierno de López Obrador a poner en marcha este ingreso vital de emergencia, con esta campaña va en concordancia con el lema presidencial de “por el bien de todos primero los pobres” y entonces por el bien de todos le piden al gobierno mexicano que primero atienda a los pobres y establezca este ingreso vital de emergencia.