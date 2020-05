El presidente López Obrador pidió a la población mantener las medidas de prevención sanitaria pues estamos a una semana de que reinicien de manera gradual y cuidadosa algunas actividades productivas, y escolares en algunos puntos del país. Dijo que esta semana se definirán los términos de la apertura.

Pero reiteró que nadie debe relajar la sana distancia y aprovechó para agradecer a la gente que está siguiendo muy bien dichas medidas, insistió que ya vamos de salida, que ya falta poco para que se acabe la fase tres de la contingencia.

“Ya nada más es esta semana y agradecerles mucho como siempre a la gente por su buen comportamiento, nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes, a las proyecciones que tenemos ya vamos de salida”.

López Obrador recordó que se han perdido un millón de empleos, pero dijo confiar en que se generaran 2 millones de nuevas plazas y que a fines del año comenzaremos ya la recuperación económica.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que en este proceso ayudarán mucho los programas sociales y las obras de infraestructura aeroportuaria, petrolera, carretera y otros rubros que generarán cientos de miles de empleos. De hecho dijo estar ansioso por inaugurar ya los 4 primeros tramos del Tren Maya que permitían crear más de 80 mil empleos en las primeras etapas.

“Se van a perder, ese es mi pronóstico, alrededor de un millón de empleos, pero tenemos un plan para crear dos millones de empleos nuevos. Yo espero que para finales del año estemos creciendo en mejores condiciones. Si tenemos un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos, estoy ansioso porque quiero ir ya a dar el banderazo, a 4 tramos del Tren Maya porque van ser 80 mil empleos y asi vamos sumando empleos”.

Aseguro que hay signos favorables para estar optimista pues creció la recaudación en casi un 3 por ciento equivalente a cien mil millones de pesos y que las remesas no caerán sino van a subir respecto a enero y febrero , serán por ahí de 3 mil millones de dólares , eso dijo es un milagro, pues pese a la pandemia los paisanos siguen siendo muy solidarios.

Insistió en que habrá nuevos métodos para medir el bienestar de la población y no solo el crecimiento del PIB, es mas dijo que se medirá la felicidad material y también la felicidad del alma.

En torno a la intención de varios gobernadores de modificar la Ley de Coordinación Fiscal para obtener mayores recursos y no solo lo que les quiera dar la federación, , dijo que estar de acuerdo en que se revise, pero no se vale que digan que, no se les da lo que les corresponde.

“Yo estaría en condiciones de que se revisara lo de la ley de coordinación fiscal, pero tendrían que verse todas las cosas, todo, todo, en su conjunto, pues al final de cuentas el dinero pues es dinero del Presupuesto, es del pueblo, es de todos”.

Se les preguntó sobre los presuntos actos de corrupción en Veracruz, respecto a contratos con empresas fantasma. López Obrador aseguró que se trata de acusaciones con tintes políticos y que ese tipo de campañas de desprestigio aumentaran conforme se aproximan los comicios del 2021.

“Si me dices que un legislador del PAN cuestiona al gobernador de Veracruz pues tiene que ver seguramente con la cuestión política electoral. Yo le tengo toda la confianza a Cuitláhuac, gobernador de Veracruz, porque es una gente honesta, limpia , nada que ver con los que ha habido ahí, para que los menciono”.

Lo mismo ocurre, dijo, en torno a la Ley de Educación en Puebla pero López Obrador sostuvo que las acusaciones contra el gobernador Barbosa tienen motivaciones políticas.

“ Y el de Puebla, presidente? – Pues lo mismo, es que hay diferencias partidistas, esto va a arreciar eh, da una vez se los adelanto, porque ya vienen las elecciones. La gente debe saber que se van a renovar caso la mitad de los gobiernos estatales, el año próximo, entonces ya están desatados. Son denuncias de un partido para hacer quedar mal a los otros o al gobierno”.

Y sobre presuntos vínculos entre agentes del área Anticorrupción de la FGR con mafias extranjeras en Quintana Roo, el presidente López Obrador dijo que ese tema debe revisarlo la propia Fiscalía General de la República.