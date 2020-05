Arremete Bartlett contra compañías de energía renovable

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz defendió el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad, pues aseguró que las plantas eólicas y fotovoltaicas no pagan a la institución por el respaldo ni hacen todo lo posible por contribuir a la infraestructura que los sustenta y eso subrayó el funcionario, “no es un libre mercado, es un robo”.

“Queremos un mercado honesto que estos que están diciendo ahorita que paguen el respaldo que paguen la transmisión que no pagan pues son carreteras libres para ellos así lo dejaron eso no es un mercado eso es un atraco a la empresa que yo dirijo y yo no estoy de acuerdo en que me roben porque sería yo responsable sobre una empresa pública y si yo no defiendo a la empresa pública pues yo sería castigado por no defender lo que me han entregado”, dijo el funcionario para justificar el impedimento a que nuevas plantas de energía renovable se conecten a la red de la compañía estatal.

El Acuerdo limita la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.

También suspende las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes solares, eólicas y fotovoltaicas, pues considera que no generan certidumbre en la confiabilidad en la generación de electricidad continua al ser energías intermitentes.

En entrevista para la agencia Reuters y difundida por la Presidencia de la República, sostuvo que no es justo que la CFE subsidiea las empresas que no producen energía todo el día. “En el proyecto de plantas que tenemos estamos poniéndolas en lugares que no necesitan mucho espacio de la red estamos buscando ahorrar y debemos invertir en la red” pero las empresas también deberían ayudar a pagar los costos de transmisión”, dijo durante la entrevista con Reuters.

Bartlett aseguró que una restauración del monopolio en la energía eléctrica no es uno de los objetivos de la CFE, pero dijo que López Obrador le pidió una garantía para producir 54% de la energía en el país, por lo que debieron tomar medidas extraordinarias y aseguró que habrá inversión de la iniciativa privada.

Por otra parte, se pronunció a favor de la energía verde y la reducción del uso de combustibles en el país, por lo que desmintió de manera tajante el rumor de que México se resiste a las energías renovables.

“Nosotros no estamos en contra de la energía limpia nosotros queremos para este paíe energía limpia claro ¿verdad? Como lo quiere Estados Unidos como lo quiere Alemania y lo quiere Francia y lo quiere el mundo entero pero eso se va haciendo conforme vas pudiendo. No vamos a hacer que el combustóleo y las viejas plantas se impongan y callemos con perversión a las eólicas, no queremos energía limpia y barata ese es nuestro objetivo”, puntualizó el funcionario de la 4T.

“En los negocios honestos ¿verdad? A cada quien lo que le corresponde no somos trogloditas somos gente seria, queremos proteger a México queremos energía barata para nuestros mexicanos el Presidente nos tiene prohibido que subamos la tarifa de energía eléctrica en todo el sexenio y lo vamos a hacer no ha subido la tarifa, la misión del gobierno en materia de energía, electricidad y petróleo es que las empresas del Estado no sean destruidas”, puntualizó el titular de la CFE.