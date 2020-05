Reculan diputados de Morena a su intención de eliminar 44 fideicomisos

Ante las presiones de diversos sectires cm, sobre todo del ámbito cinematográfico, los diputados de Morena dieron marcha atrás en su intención de eliminar los 44 fideicomisos públicos entre ellos el Fonden que permite otorgar recursos inmediatos para atender catástrofes y desastres naturales y el Fidecine, que respalda económicamente producciones cinematográficas.

En conferencia de prensa virtual, el líder de los legisladores de Morena en San Lázaro, Mario Delgado y su compañera Dolores Padierna quien presentó dicha iniciativa apenas este miércoles, expresaron que lo pensarán mejor y mandarán a la congeladora esa propuesta, además, consultarán a funcionarios del gobierno y por supuesto a los involucrados en los fideicomisos, antes de tomar una determinación sobre el tema, pero no hay prisa alguna.

Mario Delgado, dijo que la idea era revisar muy bien la figura del fideicomiso, pues no es la mejor forma para trasparentar el gasto público, por eso se abusó mucho de eso, y que mantienen la idea de revisar cada uno de ellos y los que sean ociosos e inútiles sí desparecerán, pero por lo pronto, prometió que los gremios de la industria cinematográfica, de periodistas, deportistas y otros pueden estar tranquilos, pues no serán afectados.

“Lo que hemos decidido en el Grupo Parlamentario es, primero congelar la iniciativa, la vamos a congelar, no la vamos a dictaminar en el corto plazo hasta que establezcamos mesas de trabajo con el gobierno y por supuesto con los sectores involucrados para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y tener una conclusión. No tenemos prisa, vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad”.

Por su parte, Dolores Padierna, explicó que la idea es acabar con la corrupción y malos manejos de recursos públicos en los fideicomisos y eliminar otros que de plano no tienen una utilidad sustantiva, por ejemplo, dijo, hay uno para para apoyar a empresas privadas en materia energética y otro que para fomentar la cooperación internacional para el desarrollo, que en estos momentos bien pueden destinarse sus recursos millonarios a la emergencia sanitaria.

De cualquier manera, la diputada de Morena, admitió que tal vez se equivocó en la forma en que presentó la iniciativa, pues no había ninguna mala fe ni la intención de afectar a nadie y mucho menos a la industria cinematográfica que tanto prestigio a dado a nuestro país.

“No se pueden desaparecer así como así, porque son fideicomisos creados por ley, sabemos que se tiene que modificar la ley para poder buscarles un nuevo destino o bien una nueva figura. Esa era nuestra intención, no hay ninguna mala fe, no queremos lastimar a nadie, pensamos que se iba a entender rápidamente y no fue así , nos equivocamos, yo me equivoqué en todo caso, pues pensamos que no iba a tener ninguna repercusión pero la tuvo, bueno, entonces no nos precipitemos, hagamos las cosas de una mejor manera , de tal manera que satisfaga a todos”.

Ambos diputados morenistas fueron cuestionados si no habría sido mejor haber consultado primero con los interesados y calcular las repercusiones de la propuesta, Mario Delgado respondió que primero se presentan las iniciativas y después se analiza su viabilidad.