Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia, advierte OMS

Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus COVID-19, con Brasil a la cabeza al ser el país más afectado de la región, alertó este viernes Mike Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos. Hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil", dijo el funcionario en teleconferencia desde Ginebra, Suiza.

Brasil, el tercer país del mundo con más contagios. La pandemia ha matado a más de 20 mil personas en Brasil, según el último balance, con un récord de decesos en las últimas 24 horas, registrando mil 188 muertes el jueves 21 de mayo.

El número de muertos -sexto mundial- se ha duplicado en 11 días, según datos del ministerio.

"La mayoría de los casos son de la región de Sao Paulo, pero en términos de porcentajes, los índices más elevados se hallan en Amazonas: unas 450 personas infectadas por cada 100 mil habitantes, lo que significa un porcentaje bastante alto", indicó Ryan.

Después de Brasil, el país con más contagios en Sudamérica es Perú, con 104 mil casos (según las cifras consolidadas de la OMS, que las autoridades nacionales elevan a 108 mil) es la doceava nación más afectada del mundo.

Le sigue Chile con 61 mil infecciones y 630 muertes; y México, con 59 mil contagios y 6 mil 510 fallecimientos.

En relación con Brasil, Ryan sostuvo que la OMS no respalda la decisión del gobierno brasileño de utilizar la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de coronavirus debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

"Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan los resultados claros de los ensayos clínicos", comentó.