No nos va a llevar el tren en la economía del país aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien este viernes se dijo muy confiado de la estrategia de su administración, para enfrentar la crisis económica que deje el Covid-19.

Después que en la propia mañanera la secretaria de economía Graciela Márquez reconociera que habrá un impacto en la economía por la disminución de las exportaciones de actividades esenciales y no esenciales, el Primer Mandatario recordó que se están inyectando recursos para mantener el poder del consumo en el país.

“La mayoría de los expertos asegura que nos va a llevar en tren yo sostengo que no que vamos a salir porque le tengo mucha fe al pueblo y le tengo mucha fe a nuestra estrategia de no permitir la corrupción y actuar con austeridad… Les fallaron los pronósticos que iba a caer hasta cinco puntos la economía en el primer trimestre, cayó 1.6, no esperaban el aumento en las remesas, se quedaron con los ojos cuadrados, cuatro mil millones de dólares”.

La titular de Economía destacó que en los números positivos se tiene las exportaciones que se ha mantenido en Estados Unidos con el comercio agropecuario y la inversión extranjera que creció 1.7% en el primer trimestre, sin embargo, dijo, se esperan reducciones para el segundo ante la pandemia. Por otra parte al asegurar que cada quien interpreta los datos como los entiende, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la población tiene percepción que la corrupción en el país está disminuyendo, como lo indican estudios como “Transparencia Internacional”.

Después que el INEGI reportara crecimiento en la corrupción en el primer año de este gobierno, el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que ello se ha dado por extorsiones y también porque gobiernos locales aún no entienden que las cosas han cambiado.

“Vamos de arriba para abajo como se barren las escaleras y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya acabó, por más que les mando telegramas avisándoles, la situación cambió, cero corru´ción, cero impunidad, ten cuidado no vayas a terminar en el bote”.

Y es que de acuerdo a la encuesta del Inegi aunque en 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento, la prevalencia de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.