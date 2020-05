Aunque empresarios tengan derecho... no se vale difamar: Nahle

No se permitirán calumnias y tampoco se vale difamar afirmó la secretaría de Energía, Rocio Nahle, quien comentó que aún cuando los empresarios estén en su derecho de promover amparos contra el acuerdo que bloquea el inicio de operación de centrales de energías renovables, se enfrentará la pelea jurídica que decida emprender la iniciativa privada.

Guardando un poco más que su sana distancia con los medios desde Palacio Nacional, la funcionaria resaltó que los contratos que se entregaron a empresas privadas para producir energías limpias durante la pasada administración se respetaran y deberán de empezar a operar este año, a más tardar en 2021.

“Con algunos he hablado per hay una campaña de desprestigio, están en su derecho nada más que no pueden difamar ni calumniar pero nosotros... la secretaría de Energía tiene responsabilidad por supuesto, la CFE también en lo que le compete pero la Secretaría es cabeza del sector y tiene una responsabilidad”.

Un juez concedió a 20 empresas una suspensión provisional contra del decreto del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que frenó pruebas de plantas de energía limpia. Sin embargo se ha informado que existen más empresas que buscarán por la vía legal revertir el acuerdo del gobierno en materia de energías.