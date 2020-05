¿Examen de matemáticas? Te compartimos canales de youtube para estudiar

Si tu mamá ya se cansó de explicarte la clase de matemáticas que tomaste en línea y sigues sin entender del todo, esta sería una oportunidad para ti que quieres seguir aprendiendo matemáticas, por lo que te traemos algunos canales de Youtube para estudiar desde casa.

Muchos estudiantes de diferentes niveles han tenido que retomar sus clases, pero a distancia y algunos de manera virutal, por lo que la clases en línea no les permite adaptarse a esta nueva forma todavía, e incluso hay algunos universitarios o alumnos de preparatoria que estarán presentando exámenes, por lo que aquí te compartimos algunos canales para estudiar matemáticas.

El pensamiento matemático es la habilidad de pensar y trabajar en términos de números generando la capacidad de razonamiento lógico. / GETTYIMAGES

1. Math2Me: Esta pareja dinámica de matemáticas han creado un espacio para enseñar desde los términos más básicos de matemáticas, aprender a usar las calculadoras científicas (para saber por qué y para qué sirven tantos botones) y quizás otros métodos para resolver problemas matemáticos.

2. FisicayMates: Son videoclases de matemáticas y física de nivel universitario y preuniversitario para estudiantes de España e Hispanoamérica. Una oportunidad que tienes es que puedes descargar un documento en formato PDF con lo que el profesor escribe en la pantalla digital.

3. Derivando: El profesor Eduardo Sáenz de Cabezón comparte lecciones de matemáticas aplicadas a la vida real y de ejercicios muy conocidos en el área que donde quiera se ponen en práctica para el aprendizaje de esta materia.

4. Matemáticas Profe Alex: En este canal encontrarán videos de matemáticas básica hasta de física. De manera amena y divertida el profe ha desarrollado sus clases para que se preparen, se diviertan y sean los mejores en su clase.

Sin duda, muchos hemos escapado de cualquier área que tenga matemáticas, pero son tan importantes en nuestra vida diaria, así que no se espanten. Estos canales de YouTube especializados en matemáticas podrán ser parte de tu preparación en la secundaria, preparatoria o universidad, porque YouTube no es solo para ver tutoriales si no también para aprender.